В Оренбургской области рассказали о выплатах семьям жертв крушения Ан-148
Как отмечается, из резервного фонда правительства Подмосковья в бюджет Оренбургской области поступило 33 млн рублей для единовременной денежной компенсации семьям погибших.
Поступившие деньги в полном объёме перечислены родственникам жертв. Выплаты проводились с 22 февраля по 13 апреля.
«По решению губернатора Оренбургской области Юрия Берга, семьи погибших получили материальную помощь в размере 1 млн рублей из регионального резервного фонда. Также им полностью выплачены деньги, перечисленные правительством Мособласти», — уточняется в сообщении.
В апреле в СК заявили о проведении дополнительного осмотра места крушения самолёта Ан-148.
Самолёт Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля после вылета из Домодедова.
В результате происшествия погиб 71 человек.