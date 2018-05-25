В Оренбургской области рассказали о выплатах семьям жертв крушения Ан-148

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В Оренбургской области рассказали о выплатах родственникам жертв крушения самолёта Ан-148, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, из резервного фонда правительства Подмосковья в бюджет Оренбургской области поступило 33 млн рублей для единовременной денежной компенсации семьям погибших.

Поступившие деньги в полном объёме перечислены родственникам жертв. Выплаты проводились с 22 февраля по 13 апреля.

«По решению губернатора Оренбургской области Юрия Берга, семьи погибших получили материальную помощь в размере 1 млн рублей из регионального резервного фонда. Также им полностью выплачены деньги, перечисленные правительством Мособласти», — уточняется в сообщении.

В апреле в СК заявили о проведении дополнительного осмотра места крушения самолёта Ан-148.

Самолёт Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля после вылета из Домодедова.

В результате происшествия погиб 71 человек.

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