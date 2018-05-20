СК возбудил уголовное дело по факту крушения Су-29 в Ленинградской области
«По факту крушения Су-29 в Ленинградской области, в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб 61-летний мужчина, которому принадлежал самолёт.
Сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру места аварии, транспортная прокуратура начала проверку.