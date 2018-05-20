СК возбудил уголовное дело по факту крушения Су-29 в Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного средства после аварии, которую потерпел двухместный самолёт Су-29 в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.