СК возбудил уголовное дело по факту крушения Су-29 в Ленинградской области

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного средства после аварии, которую потерпел двухместный самолёт Су-29 в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту крушения Су-29 в Ленинградской области, в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб 61-летний мужчина, которому принадлежал самолёт. 

Сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру места аварии, транспортная прокуратура начала проверку.

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