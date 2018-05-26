В Рязанской области разбился легкомоторный самолёт

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Легкомоторный самолёт «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Примерно в 20:40 при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолёт марки «Бекас», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выехала следственно–оперативная группа, по факту крушения организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что в результате инцидента погиб пилот. 

14 апреля в районе деревни Шаршки Липецкой области упал легкомоторный самолёт. Погибли два человека.

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