В Рязанской области разбился легкомоторный самолёт
«Примерно в 20:40 при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолёт марки «Бекас», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выехала следственно–оперативная группа, по факту крушения организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Отмечается, что в результате инцидента погиб пилот.
14 апреля в районе деревни Шаршки Липецкой области упал легкомоторный самолёт. Погибли два человека.