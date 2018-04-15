СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта в Липецкой области
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в сообщении СК в Telegram.
Отмечается, что в результате крушения погибли два пилота 1971 и 1973 года рождения.
Ранее в СК назвали возможные версии крушения легкомоторного самолёта в Липецкой области.
14 апреля в районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолёт. Погибли два человека.