СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта в Липецкой области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Липецкой области. Об этом информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

РИА Новости