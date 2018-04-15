СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта в Липецкой области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Липецкой области. Об этом информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта в Липецкой области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в сообщении СК в Telegram.

Отмечается, что в результате крушения погибли два пилота 1971 и 1973 года рождения.

Ранее в СК назвали возможные версии крушения легкомоторного самолёта в Липецкой области.

14 апреля в районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолёт. Погибли два человека.

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