В Якутии назвали дату похорон жертв массового убийства
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации села.
«Похороны всех пятерых убитых пройдут в воскресенье днём. Будет общая панихида», — сказал собеседник.
Он уточнил, что администрация помогает родственникам с организацией похорон.
С выжившей в результате происшествия девочкой в настоящий момент работают психологи.
Ранее сообщалось, что в Якутии житель села убил пять человек, в том числе ребёнка. СК возбудил дело по факту происшествия.