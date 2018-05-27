В Якутии назвали дату похорон жертв массового убийства

Пятерых человек, погибших в результате массового убийства в посёлке Булгунняхтах Хангаласского района Якутии, собираются похоронить днём 27 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации села.

«Похороны всех пятерых убитых пройдут в воскресенье днём. Будет общая панихида», — сказал собеседник.

Он уточнил, что администрация помогает родственникам с организацией похорон.

С выжившей в результате происшествия девочкой в настоящий момент работают психологи.

Ранее сообщалось, что в Якутии житель села убил пять человек, в том числе ребёнка. СК возбудил дело по факту происшествия.