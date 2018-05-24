СМИ рассказали подробности массового убийства в Якутии
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Об этом сообщает YSIA.RU.
По словам очевидцев, пенсионер ворвался в дом соседей, где в тот момент находились два человека — отец и сын, и открыл стрельбу. На шум пришёл проживавший рядом мужчина, который был убит на месте.
В сообщении говорится, что после этого пенсионер ворвался в ещё один дом, где застрелил женщину и её 11-летнего сына. Выжить удалось только её дочке, которая пряталась под кроватью.
Девочка в состоянии шока доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что в Якутии житель села убил пять человек, в том числе ребёнка, после чего покончил с собой.