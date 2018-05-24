В Якутии житель села убил пять человек и покончил с собой

В Якутии житель села убил пять человек, в том числе ребёнка, после чего покончил с собой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.

«По предварительным данным, житель села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии совершил убийство пяти человек, в том числе одного ребёнка. Затем он совершил самоубийство», — заявили в ведомстве.

Ранее в ФСИН заявили, что осуждённый за убийство пятерых байкеров в Подмосковье в 2016 году Илья Асеев покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе в Зеленограде.

В мае 2016 года в ходе конфликта с байкерами Асеев открыл по ним огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. От полученных ранений пять человек скончались на месте.