ФСИН: осуждённый за убийство пятерых байкеров покончил с собой в СИЗО
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«Осуждённый найден мёртвым в камере. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, осуждённый совершил суицид», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.
Материалы о случившемся переданы следствию.
В ноябре 2017 года Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) Илью Асеева, обвиняемого в расстреле пятерых байкеров.
В ночь на 8 мая 2016 года у Асеева произошёл конфликт с байкерами, отдыхавшими в Егорьевском районе Подмосковья. Он открыл по мотоциклистам огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. От полученных ранений пять байкеров скончались на месте.