ФСИН: осуждённый за убийство пятерых байкеров покончил с собой в СИЗО

Короткая ссылка
В пресс-службе управления ФСИН по Московской области сообщили, что осуждённый на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров в Подмосковье в 2016 году Илья Асеев покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе в городе Зеленограде.
ФСИН: осуждённый за убийство пятерых байкеров покончил с собой в СИЗО
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov/Russian Look

«Осуждённый найден мёртвым в камере. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, осуждённый совершил суицид», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Материалы о случившемся переданы следствию.

В ноябре 2017 года Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) Илью Асеева, обвиняемого в расстреле пятерых байкеров.

В ночь на 8 мая 2016 года у Асеева произошёл конфликт с байкерами, отдыхавшими в Егорьевском районе Подмосковья. Он открыл по мотоциклистам огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. От полученных ранений пять байкеров скончались на месте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных