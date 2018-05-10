ФСИН: осуждённый за убийство пятерых байкеров покончил с собой в СИЗО

В пресс-службе управления ФСИН по Московской области сообщили, что осуждённый на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров в Подмосковье в 2016 году Илья Асеев покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе в городе Зеленограде.

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«Осуждённый найден мёртвым в камере. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, осуждённый совершил суицид», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы. Материалы о случившемся переданы следствию. В ноябре 2017 года Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) Илью Асеева, обвиняемого в расстреле пятерых байкеров. В ночь на 8 мая 2016 года у Асеева произошёл конфликт с байкерами, отдыхавшими в Егорьевском районе Подмосковья. Он открыл по мотоциклистам огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. От полученных ранений пять байкеров скончались на месте.