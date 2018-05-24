СК возбудил дело по факту массового убийства в Якутии

Следственный комитет возбудил дело после убийства пятерых человек в посёлке Булгунняхтах Хангаласского района Якутии.

В сообщении ведомства говорится, что в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступила информация, «что в трёх домах, расположенных по Лесной улице села Булгунняхтах Хангаласского района, обнаружены тела четырёх мужчин, женщины и десятилетнего ребёнка с огнестрельными ранениями различных частей тела».

По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьём «Вепрь», пришёл в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений несколько раз выстрелил в находившихся там женщину, мужчину и ребёнка.

После этого он отправился в соседний дом, где убил двух мужчин.

На место происшествия выехал руководитель СУ СК по Республике Саха (Якутия).

Ранее соседи рассказали, что житель села Булгунняхтах в Якутии, которого подозревают в убийстве пятерых человек, был нелюдимым.