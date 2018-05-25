Шойгу поручил разработать для Минобороны программу по выполнению майского указа Путина

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа президента Владимира Путина.

«Мы должны те показатели и те задачи, которые поставлены указом президента, переложить на наше поле — поле вооружённых сил — и принять отдельную программу», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Министр добавил, что в программу, в частности, войдёт строительство инфраструктуры, дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».