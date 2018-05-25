Шойгу поручил разработать для Минобороны программу по выполнению майского указа Путина

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа президента Владимира Путина.
Шойгу поручил разработать для Минобороны программу по выполнению майского указа Путина
  • Reuters

«Мы должны те показатели и те задачи, которые поставлены указом президента, переложить на наше поле — поле вооружённых сил — и принять отдельную программу», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Министр добавил, что в программу, в частности, войдёт строительство инфраструктуры, дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

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