Правительство России поддержало законопроект о допуске родственников пациентов в реанимацию
- РИА Новости
Парламентарии предложили внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в России».
Авторы инициативы считают необходимым, чтобы у медицинских учреждений появилась обязанность предоставлять родителям и другим членам семьи возможность посещать больных в реанимации.
Порядок должен быть дополнительно определён федеральным органом исполнительной власти. Как пояснил Герасименко, речь идёт о Минздраве, который представит документ ко второму чтению.
Дата первого чтения пока не определена.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании службы медицинского патронажа на базе поликлиник.