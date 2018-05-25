Правительство России поддержало законопроект о допуске родственников пациентов в реанимацию

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Правительство поддержало законопроект о допуске родственников к пациентам, находящимся в реанимации, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков документа, депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко.
Правительство России поддержало законопроект о допуске родственников пациентов в реанимацию
  • РИА Новости

Парламентарии предложили внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в России».

Авторы инициативы считают необходимым, чтобы у медицинских учреждений появилась обязанность предоставлять родителям и другим членам семьи возможность посещать больных в реанимации.

Порядок должен быть дополнительно определён федеральным органом исполнительной власти. Как пояснил Герасименко, речь идёт о Минздраве, который представит документ ко второму чтению.

Дата первого чтения пока не определена.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании службы медицинского патронажа на базе поликлиник.

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