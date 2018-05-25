Правительство России поддержало законопроект о допуске родственников пациентов в реанимацию

Правительство поддержало законопроект о допуске родственников к пациентам, находящимся в реанимации, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков документа, депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко.

РИА Новости

Парламентарии предложили внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в России». Авторы инициативы считают необходимым, чтобы у медицинских учреждений появилась обязанность предоставлять родителям и другим членам семьи возможность посещать больных в реанимации. Порядок должен быть дополнительно определён федеральным органом исполнительной власти. Как пояснил Герасименко, речь идёт о Минздраве, который представит документ ко второму чтению. Дата первого чтения пока не определена. Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании службы медицинского патронажа на базе поликлиник.