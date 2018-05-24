В Апатитах простились с Дарьей Стариковой

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В Апатитах похоронили Дарью Старикову, которая скончалась от рака в НИИ онкологии имени Герцена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Апатитов Николая Бову.
В Апатитах простились с Дарьей Стариковой
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«Дашу в последний путь проводили, прощались с 11 утра, было около 50 человек — самые близкие, родственники, друзья, некоторые апатитчане. Всё прошло по-человечески», — рассказал Бова.

Он добавил, что дочь Стариковой на похороны решили не приводить.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Стариковой.

5 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. После этого женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

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