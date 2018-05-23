Путину доложили о смерти больной раком жительницы Апатитов

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Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой из Апатитов, которая обращалась к главе государства за помощью в связи с тем, что ей неправильно поставили диагноз и время на лечение было упущено.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли Путин о смерти женщины.

Минздрав России выразил соболезнования близким Стариковой в связи с её кончиной.

Ранее стало известно, что опекуном дочери Стариковой станет тётя женщины.

5 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. После этого женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

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