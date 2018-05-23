Минздрав выразил соболезнования близким скончавшейся от рака жительницы Апатитов
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«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дарьи», — говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве подчеркнули, что женщина боролась за жизнь в течение года, врачи сделали всё возможное для её спасения.
«Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье ещё почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что опекуном дочери Стариковой станет тётя женщины.
5 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала президенту России Владимиру Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. После этого женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.