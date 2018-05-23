Минздрав выразил соболезнования близким скончавшейся от рака жительницы Апатитов

Короткая ссылка
Минздрав России выразил соболезнования родным и близким Дарьи Стариковой из Апатитов, которая скончалась от рака в НИИ онкологии имени Герцена.
Минздрав выразил соболезнования близким скончавшейся от рака жительницы Апатитов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дарьи», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что женщина боролась за жизнь в течение года, врачи сделали всё возможное для её спасения.

«Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье ещё почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что опекуном дочери Стариковой станет тётя женщины.

5 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала президенту России Владимиру Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. После этого женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных