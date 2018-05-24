На фасадах зданий в центре Москвы покажут видеоролики в честь Дня славянской письменности

На фасадах зданий в центре Москвы покажут видеоролики, посвящённые Дню славянской письменности, сообщает m24.

Как заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, трёхминутный тематический клип можно будет увидеть на домах №11 и 19 на Новом Арбате.

С 21:00 до 00:00 24 мая 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов создадут на экранах изображения символов праздника — буквы старославянского алфавита, грамоты, книги, гравюры с изображением старой Москвы, образы святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия.

Праздничные видео будут показаны и на медиафасаде Центрального телеграфа, а также на 50 цифровых билбордах и медиафасадах домов №8 и 28 на Новом Арбате.

Помимо этого, празднику посвятят 600 плакатов на рекламных конструкциях, остановках общественного транспорта, афишных стендах.

Ранее сообщалось, что световые шоу в честь ЧМ-2018 покажут на фасаде «Манежа» с 1 по 10 июня.

Также издание «Дни.ру» сообщало, что сценический комплекс «Зелёный театр ВДНХ. Сцена на воде» в Москве откроет второй сезон в июне.