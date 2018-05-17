Зелёный театр ВДНХ откроет второй сезон в июне

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Сценический комплекс «Зелёный театр ВДНХ. Сцена на воде» в Москве откроет второй сезон в июне, сообщает портал «Дни.ру».

«Мы можем уверенно сказать, что за первый сезон проект стал по-настоящему успешным», — заявила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По её словам, в новой программе запланирована традиционная серия бесплатных концертов по выходным.

Сезон откроется 2 июня выступлением оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Оно также даст старт ежегодному конкурсу духовых оркестров. Летом на ВДНХ выступят десятки коллективов, а завершится серия большим гала-концертом.

Также запланирована серия летних концертов современной академической музыки «Неоклассики».

Ранее m24 сообщало, что на ВДНХ завершили реставрацию фасадов Центрального павильона.

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