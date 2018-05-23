Эксперт оценил запуск четырёх ракет «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

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Военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил запуск четырёх баллистических ракет «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий» в Белом море.

«Нам удалось создать баллистическую ракету морского базирования, работающую на твёрдом топливе. Ракета летит на 11 тыс. км, при этом несёт боеголовки мощностью 150 кт», — заявил он.

Как отметил Леонков, запуск сразу четырёх ракет с определённой задержкой ещё не делала ни одна подлодка в мире, и отработка залпа именно баллистическими ракетами свидетельствует о том, что технология запуска и подготовки экипажа вышла на новый технологический уровень.

Ранее Минобороны опубликовало видео запуска ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий».

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