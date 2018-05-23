В Совфеде прокомментировали ситуацию с Booking.com в России

Председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с Booking.com в России.

«Есть некие озабоченности в принципе по работе иностранных агрегаторов в России. Первая связана с необходимостью выравнивания налоговых условий с российскими компаниями, вторая — с тем, что нужно нашим компаниям давать как можно больше возможностей, чтобы они развивались и могли конкурировать на равных», — отметил Фомин.

По словам сенатора, если от представителей туриндустрии консолидированно поступит какая-то инициатива по урегулированию работы сервиса, то она будет рассмотрена в рамках повестки экспертного совета.

23 мая в Ростуризме сообщили, что не поддерживают предложение по ограничению действия сервиса онлайн-бронирования Booking.com на территории России. В Минкультуры России также заявили, что угрозы работе Booking.com в России нет.