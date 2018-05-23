Минкультуры: работе Booking.com в России ничего не угрожает
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«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.
Она пояснила, что в ведомство поступило обращение гражданина, и в соответствии с федеральным законодательством и регламентом Минкультуры направило это обращение в профильное ведомство для подготовки ответа.
По словам Яриловой, это стандартная процедура, которая носит технический характер.
«Ещё раз подчеркну, что ничего не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — подчеркнула Ярилова.
Ранее сообщалось, что в Ростуризм поступило поручение Министерства культуры «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com» в России.