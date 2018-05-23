Минкультуры: работе Booking.com в России ничего не угрожает

Короткая ссылка
Запрос относительно Booking.com, который Минкультуры направило в Ростуризм, носит технический характер, работе сервиса в России ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минкультуры: работе Booking.com в России ничего не угрожает
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.

Она пояснила, что в ведомство поступило обращение гражданина, и в соответствии с федеральным законодательством и регламентом Минкультуры направило это обращение в профильное ведомство для подготовки ответа.

По словам Яриловой, это стандартная процедура, которая носит технический характер. 

«Ещё раз подчеркну, что ничего не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — подчеркнула Ярилова.

Ранее сообщалось, что в Ростуризм поступило поручение Министерства культуры «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com» в России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных