Минкультуры: работе Booking.com в России ничего не угрожает

Запрос относительно Booking.com, который Минкультуры направило в Ростуризм, носит технический характер, работе сервиса в России ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.

Она пояснила, что в ведомство поступило обращение гражданина, и в соответствии с федеральным законодательством и регламентом Минкультуры направило это обращение в профильное ведомство для подготовки ответа.

По словам Яриловой, это стандартная процедура, которая носит технический характер.

«Ещё раз подчеркну, что ничего не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — подчеркнула Ярилова.

Ранее сообщалось, что в Ростуризм поступило поручение Министерства культуры «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com» в России.