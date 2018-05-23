Минкультуры предложило рассмотреть вопрос возможного запрета Booking.com в России
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«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», — сказал представитель Ростуризма.
Он добавил, что в связи с этим им будет оперативно направлен соответствующий запрос.
Как отмечается, свою позицию по данному вопросу Ростуризм должен представить до 4 июня.
В апреле запретить глава крупной туроператорской компании Сергей Войтович направил в Минкультуры открытое письмо, в котором попросил рассмотреть возможность включения Booking.com в пакет контрсанкций.