Минкультуры предложило рассмотреть вопрос возможного запрета Booking.com в России

В Ростуризм поступило поручение Минкультуры России «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», — сказал представитель Ростуризма.

Он добавил, что в связи с этим им будет оперативно направлен соответствующий запрос.

Как отмечается, свою позицию по данному вопросу Ростуризм должен представить до 4 июня.

В апреле запретить глава крупной туроператорской компании Сергей Войтович направил в Минкультуры открытое письмо, в котором попросил рассмотреть возможность включения Booking.com в пакет контрсанкций.