Эксперт прокомментировал возможную блокировку ресурса Booking.com в России

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT поручение Минкультуры России к Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности ресурса Booking.com на территории Российской Федерации.

«Деятельность компании на территории России обязана быть урегулирована, и все компании, которые напрямую продают туристический продукт или через интернет, должны быть в равных условиях, платить налоги в том числе. В данной ситуации не всегда это происходит и есть, безусловно, некие преференции перед компаниями, которые дистанционно через электронные средства продаж реализуют свой продукт. К сожалению, турист предоставлен сам себе, его интересы не может защитить ни государство, ни он сам», — отметил Осауленко.

По его словам, помимо Booking.com есть аналогичные ресурсы, в пользу которых могут сделать выбор российские туристы.

«Блокировать или нет — регулятор принимает решение. Я думаю, что если сами участники рынка, мягко говоря, не в состоянии предложить реальные способы защиты интересов российских граждан, то до определения правил возможны подобные варианты. Но данный ресурс не единичен», — заключил Осауленко.

Ранее в Ростуризм поступило поручение Минкультуры России рассмотреть предложение по запрету деятельности ресурса Booking.com на территории Российской Федерации.