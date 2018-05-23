Ростуризм прокомментировал предложение о запрете Booking.com в России

Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия сервиса онлайн-бронирования Booking.com на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Ростуризме отметили, что не имеют полномочий на запрет на использование сервиса, «равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности».

«Со своей стороны, Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж», — говорится в сообщении.

В Минкультуры России также заявили, что угрозы работе Booking.com в России нет. В ведомстве пояснили, что поступившее обращение гражданина в соответствии с федеральным законодательством и регламентом Минкультуры должно было быть направлено в профильное ведомство для подготовки ответа. Отмечается, что это стандартная процедура, которая носит технический характер.

Ранее сообщалось, что траты китайских туристов в России существенно выросли. В 2017 году Сбербанк подключил свою сеть POS-терминалов к платёжной системе China Union Pay (CUP). В том же году китайцы потратили с использованием данной системы 1,8 млрд рублей.