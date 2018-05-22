Траты китайских туристов в России выросли в 2018 году

Траты китайских туристов в России существенно выросли, сообщают «Известия» со ссылкой на Сбербанк.

В 2017 году кредитная организация подключила свою сеть POS-терминалов к платёжной системе China Union Pay (CUP). В том же году китайцы потратили с использованием данной системы 1,8 млрд рублей.

В первом квартале 2018 года туристы из КНР оставили в России 0,9 млрд рублей, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Из данных Росстата следует, что в прошлом году китайские туристы совершили 1,48 млн поездок в Россию. Это на 32% больше по отношению к 2015-му и на 14,7% — по отношению к 2016-му. Общий турпоток за год снизился на 0,7% — до 24,4 млн въездных поездок.

Как подсчитали в Сбербанке, 28% всех покупок китайцев приходится на одежду, 25% — на электронику, 16% — на ювелирные магазины, 19% — на косметику. Средний чек — 2,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что граждане Китая в 2017 году потратили на путешествия внутри страны втрое больше, чем на поездки за рубеж.

Также Newinform сообщал, что российский турпоток на Кубу вырос на 25% в первом квартале.