Российский турпоток на Кубу вырос на 25% в первом квартале
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своём сайте, ссылаясь на посольство Кубы.
С начала года в стране побывали почти 50 тыс. российских граждан. Это позволило России попасть в первую тройку въездных рынков для Кубы вместе с Аргентиной и Мексикой.
В общей сложности число иностранных туристов на Кубе приближается к отметке в 1,8 млн, передаёт Newinform.
Ранее СМИ сообщали, что Россия попала в топ-20 важнейших для Германии рынков по въездному туризму.