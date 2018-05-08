СМИ: Россия попала в топ-20 важнейших для Германии рынков по въездному туризму

Россия попала в двадцатку важнейших для Германии рынков по въездному туризму, сообщает газета «Известия».

В 2017 году российские путешественники провели в ФРГ на 20,3% больше ночей, чем годом ранее.

Как отметила глава Национального совета по туризму Германии Петра Хедорфер, этот показатель превысил аналогичные результаты для туристов из других стран Европы.

За 2017 год в стране побывали 1,8 млн россиян. В результате Россия заняла 14-е место в топ-20 ключевых для ФРГ рынков по въездному туризму.

Ранее m24 сообщало, что иностранный турпоток в Москву вырос на 20% в майские праздники.