Исследование: китайцы за год потратили на туры внутри страны втрое больше, чем на зарубежные

Согласно данным исследования, проведённого компанией GlobalData, граждане Китая в 2017 году потратили на путешествия внутри страны втрое больше, чем на поездки за рубеж.

Отмечается, что за прошедший год китайские туристы потратили $679,1 млрд на поездки по своей стране и $220,6 млрд на путешествия за рубеж.

«Внутренний туристический рынок в Китае значительно опережает выездной. Для сравнения: в прошлом году китайские туристы совершили 136,5 млн заграничных поездок и 2,8 млрд поездок по своей стране», — говорится в отчёте.

По данным специалистов компании, подобная тенденция объясняется тем, что путешествия внутри страны, по мнению китайцев, стоят дешевле и являются более безопасными.

«В то же время в стране зарождается средний класс, что также способствует росту внутреннего турпотока и увеличению расходов китайцев», — заключили в GlobalData.

В феврале заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков заявил, что турпоток из Китая в Россию в рамках безвизового канала в 2017 году вырос на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.