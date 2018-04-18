В КНР отменили визы для отправляющихся на Хайнань россиян
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди стран, на граждан которых будет распространяться безвизовая политика, — Россия, Великобритания, Франция, Украина, Италия, Греция и другие.
Отмечается, что данный шаг направлен на повышение открытости региона для туризма и ускорения строительства соответствующей инфраструктуры.
В феврале заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Алексей Конюшков заявил, что турпоток из Китая в Россию в рамках безвизового канала в 2017 году вырос на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.