Число госпитализированных работников Мариинского театра возросло до 9
«Ещё трое сотрудников театра были помещены в Боткинскую больницу, вместе с госпитализированными ранее шестерыми общее число выросло до девяти», — отметила Лаурхаммер.
По её словам, никто из пострадавших не находится в тяжёлом состоянии, «отмечается улучшение».
«Одного больного, ранее помещённого в реанимацию, перевели в общее отделение», — добавила представитель ведомства.
Ранее Роспотребнадзор установил, что причиной отравления работников Мариинского театра стала сальмонелла в сырой куриной печени.