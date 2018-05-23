Число госпитализированных работников Мариинского театра возросло до 9

В Санкт-Петербурге число госпитализированных работников Мариинского театра увеличилось до девяти. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря городского комитета по здравоохранению Евгению Лаурхаммер.

«Ещё трое сотрудников театра были помещены в Боткинскую больницу, вместе с госпитализированными ранее шестерыми общее число выросло до девяти», — отметила Лаурхаммер. По её словам, никто из пострадавших не находится в тяжёлом состоянии, «отмечается улучшение». «Одного больного, ранее помещённого в реанимацию, перевели в общее отделение», — добавила представитель ведомства. Ранее Роспотребнадзор установил, что причиной отравления работников Мариинского театра стала сальмонелла в сырой куриной печени.