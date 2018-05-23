Число госпитализированных работников Мариинского театра возросло до 9

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В Санкт-Петербурге число госпитализированных работников Мариинского театра увеличилось до девяти. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря городского комитета по здравоохранению Евгению Лаурхаммер.

«Ещё трое сотрудников театра были помещены в Боткинскую больницу, вместе с госпитализированными ранее шестерыми общее число выросло до девяти», — отметила Лаурхаммер. 

По её словам, никто из пострадавших не находится в тяжёлом состоянии, «отмечается улучшение».

«Одного больного, ранее помещённого в реанимацию, перевели в общее отделение», — добавила представитель ведомства. 

Ранее Роспотребнадзор установил, что причиной отравления работников Мариинского театра стала сальмонелла в сырой куриной печени.

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