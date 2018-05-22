В Петербурге с отравлением госпитализированы семь сотрудников Мариинского театра

В Петербурге в Боткинскую больницу с отравлением госпитализированы семь сотрудников Мариинского театра, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«Семь человек госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина», — рассказали в пресс-службе.

Также уточняется, что всего с симптомами отравления к врачам обратились 12 человек.

«Ведётся санитарное расследование. Причины формирования очага устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Как сообщается, состояние пострадавших удовлетворительное.

Ранее URA.RU сообщило, что в городе Карпинске проводят проверку из-за массового отравления в детском саду №23.