В Петербурге с отравлением госпитализированы семь сотрудников Мариинского театра
«Семь человек госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина», — рассказали в пресс-службе.
Также уточняется, что всего с симптомами отравления к врачам обратились 12 человек.
«Ведётся санитарное расследование. Причины формирования очага устанавливаются», — добавили в ведомстве.
Как сообщается, состояние пострадавших удовлетворительное.
Ранее URA.RU сообщило, что в городе Карпинске проводят проверку из-за массового отравления в детском саду №23.