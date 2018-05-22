Роспотребнадзор установил причину отравления работников Мариинского театра

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Роспотребнадзор установил, что причиной отравления работников Мариинского театра стала сальмонелла в сырой куриной печени, сообщает пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор установил причину отравления работников Мариинского театра
  • © Государственный академический Мариинский театр

«По результатам лабораторных исследований методом ПЦР в пробе сырья «печень куриная» обнаружен генетический материал сальмонеллы. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщика указанной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что семерых сотрудников Мариинского театра госпитализировали в Боткинскую больницу с симптомами отравления. При этом всего к врачам обратились 12 человек.

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