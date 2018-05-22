Роспотребнадзор установил причину отравления работников Мариинского театра
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«По результатам лабораторных исследований методом ПЦР в пробе сырья «печень куриная» обнаружен генетический материал сальмонеллы. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщика указанной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ранее стало известно, что семерых сотрудников Мариинского театра госпитализировали в Боткинскую больницу с симптомами отравления. При этом всего к врачам обратились 12 человек.