Роспотребнадзор установил причину отравления работников Мариинского театра

Роспотребнадзор установил, что причиной отравления работников Мариинского театра стала сальмонелла в сырой куриной печени, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам лабораторных исследований методом ПЦР в пробе сырья «печень куриная» обнаружен генетический материал сальмонеллы. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщика указанной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что семерых сотрудников Мариинского театра госпитализировали в Боткинскую больницу с симптомами отравления. При этом всего к врачам обратились 12 человек.