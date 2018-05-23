В Российском топливном союзе прокомментировали возможное снижение акцизов на топливо

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Анастасия Румянцева
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал в беседе с RT готовность правительства снизить акцизы на бензин и дизельное топливо.
В Российском топливном союзе прокомментировали возможное снижение акцизов на топливо
  • РИА Новости

«Акцизы с 1 июля, скорее всего, снизятся, это надо ещё провести через Госдуму, но думаю, что проблем не будет. Реально это позволит несколько ограничить рост оптовых цен, может быть, даже снизить. Но, к сожалению, для влияния на снижение розничных цен этого недостаточно. Потому что уже сегодня оптовые цены выше розничных, такого никогда не было. Для того чтобы выйти на нормальную маржинальную доходность для розничного бизнеса, которая позволит не повышать розничные цены, оптовые цены, видимо, надо снизить на 10%», — отметил Аркуша.

Ранее на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение о снижении на 3 тыс. рублей за тонну акцизов на бензин и на 2 тыс. — на дизель.

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