В ЦБ объяснили рост цен на бензин
- РИА Новости
«В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад (в рост цен. — RT). Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — цитирует РИА Новости Юдаеву.
По её словам, в настоящее время рост цен на бензин не влияет на инфляцию, однако через некоторое время он всё же окажет своё воздействие.
Как писала 7 мая «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата, средняя цена литра бензина в России выросла на 17 копеек за неделю.
В апреле в Федеральной антимонопольной службе прокомментировали рост цен на бензин.