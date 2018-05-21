В ЦБ объяснили рост цен на бензин

Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева во время заседания межкомитетской рабочей группы в Государственной думе объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.

«В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад (в рост цен. — RT). Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

По её словам, в настоящее время рост цен на бензин не влияет на инфляцию, однако через некоторое время он всё же окажет своё воздействие.

Как писала 7 мая «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата, средняя цена литра бензина в России выросла на 17 копеек за неделю.

В апреле в Федеральной антимонопольной службе прокомментировали рост цен на бензин.