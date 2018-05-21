В ЦБ объяснили рост цен на бензин

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева во время заседания межкомитетской рабочей группы в Государственной думе объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.
В ЦБ объяснили рост цен на бензин
  • РИА Новости

«В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад (в рост цен. — RT). Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

По её словам, в настоящее время рост цен на бензин не влияет на инфляцию, однако через некоторое время он всё же окажет своё воздействие.

Как писала 7 мая «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата, средняя цена литра бензина в России выросла на 17 копеек за неделю. 

В апреле в Федеральной антимонопольной службе прокомментировали рост цен на бензин

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных