Росстат заявил о росте цен на бензин на 17 копеек за неделю

Средняя цена литра бензина в России выросла на 17 копеек за неделю с 23 по 29 апреля и составила 40,43 рубля. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата.

Стоимость дизельного топлива за аналогичный период увеличилась на 15 копеек, до 41,6 рубля за литр.

С начала 2018 года бензин стал дороже на 1,8%, дизтопливо — на 2,7%.

За неделю увеличение цен на бензин отмечено в 71 центре субъектов России. Наибольший рост зафиксирован во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1—1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге повышение цен составило 0,5 и 0,4% соответственно.

В апреле глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал рост цен на бензин в России.