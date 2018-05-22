Минфину поручено проработать вопрос о снижении акцизов на топливо

Правительство России поручило Министерству финансов проработать вопрос о снижении акцизов на топливо. Об этом сообщил глава управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.

По его словам, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение о снижении на 3 тыс. рублей за тонну акцизов на бензин и на 2 тыс. — на дизель.

«Протоколом совещания дано поручение согласиться с позицией ФАС и Минэнерго по снижению акциза и проработать Минфину до 1 июля от действующей ставки снизить акциз», — цитирует Манохина ТАСС.

Причиной данных дискуссий в кабмине стал рост стоимости бензина, отмечает агентство. Так, с 14 по 18 мая средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 увеличились на 63 копейки, до 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.

Ранее в Центробанке объяснили рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.