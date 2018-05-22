В Мариинском театре прокомментировали сообщения об отравлении сотрудников

В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что семь сотрудников госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает телеканал «360».

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее появились сообщения, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и что всего за помощью обратились 12 человек, из них пятеро лечатся дома.

Также URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.