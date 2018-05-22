В Мариинском театре прокомментировали сообщения об отравлении сотрудников
В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что семь сотрудников госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает телеканал «360».
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее появились сообщения, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и что всего за помощью обратились 12 человек, из них пятеро лечатся дома.
Также URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.
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