В Мариинском театре прокомментировали сообщения об отравлении сотрудников

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В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что семь сотрудников госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает телеканал «360».

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее появились сообщения, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и что всего за помощью обратились 12 человек, из них пятеро лечатся дома.

Также URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.

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