В МВД назвали число преступлений по статье о заражении венерической болезнью
Отмечается, что в 2012 году зафиксировано 11 таких преступлений.
В ведомстве добавили, что в 2017 году предварительно расследовано пять преступлений по статье, в 2012 году — семь.
Согласно ст. 121 УК, человека могут наказать, если заразивший знал о наличии у него венерической болезни. Среди максимально возможных наказаний по статье — лишение свободы на два года или штраф в размере 300 тыс. рублей.
Ранее в МВД заявили, что в России число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 122 УК «Заражение ВИЧ-инфекцией», увеличилось на 75%.