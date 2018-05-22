В МВД назвали число преступлений по статье о заражении венерической болезнью

В 2017 году было зарегистрировано 15 преступлений, предусмотренных ст. 121 Уголовного кодекса «Заражение венерической болезнью». Соответствующие данные RT предоставили в Министерстве внутренних дел России.

Отмечается, что в 2012 году зафиксировано 11 таких преступлений.

В ведомстве добавили, что в 2017 году предварительно расследовано пять преступлений по статье, в 2012 году — семь.

Согласно ст. 121 УК, человека могут наказать, если заразивший знал о наличии у него венерической болезни. Среди максимально возможных наказаний по статье — лишение свободы на два года или штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее в МВД заявили, что в России число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 122 УК «Заражение ВИЧ-инфекцией», увеличилось на 75%.