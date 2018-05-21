«Люди не боятся об этом говорить»: за пять лет в России число преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75%

С 2012 по 2017 год в России резко возросло число зарегистрированных преступлений по статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Об этом RT сообщили в Министерстве внутренних дел России. В числе прочих такие дела заводят против матерей, передавших вирус своим новорождённым детям, и врачей, по халатности заразивших пациентов. Эксперты объясняют такую статистику общим увеличением числа инфицированных и тем, что россияне стали чаще обращаться в полицию в связи с этими преступлениями.

В России за пять лет больше чем на 75% выросло число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 122 Уголовного кодекса «Заражение ВИЧ-инфекцией». Об этом RT сообщили в Министерстве внутренних дел России. В 2017 году было зафиксировано 179 таких правонарушений, тогда как в 2012-м — 101.

В ведомстве добавили, что в 2017 году были предварительно расследованы 144 преступления о заражении ВИЧ (в 2012 году — 102 преступления).

В соответствии со ст. 122 УК человек может быть наказан за заражение других людей ВИЧ, если до полового контакта он знал о своём положительном статусе. Кроме того, ответственность возможна за заведомое поставление другого лица в саму опасность инфицирования вирусом иммунодефицита или за передачу болезни при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Максимальный срок лишения свободы по статье — восемь лет.

«Таких случаев становится всё больше»

Увеличение числа преступлений, связанных с заражением ВИЧ, может быть вызвано тем, что людям стало легче признаваться в половых контактах с инфицированными, считает ведущий научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Олег Юрин.

«Для того чтобы доказать, что ты заразился ВИЧ или тебя могли заразить, нужно сказать, что у тебя был половой контакт с больным. Раньше люди считали, что от того, что кого-то посадят, они особо ничего не приобретут, а больше потеряют, поскольку другим станет известно об этом контакте. Предполагаю, что люди стали меньше бояться. Потом, становится в целом больше больных ВИЧ-инфекцией, поэтому и случаев таких становится всё больше», — уточнил Юрин.

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Он добавил, что во время следствия может быть проведена молекулярно-биологическая экспертиза, позволяющая выявить сходство ВИЧ у людей и определить вероятность заражения от конкретного больного.

Эксперт также рассказал о случаях привлечения к ответственности за умышленное заражение ВИЧ инфицированных матерей, детям которых вирус передался из-за отсутствия терапии.

«Когда женщина во время беременности принимает антиретровирусные препараты, то ребёнок, скорее всего, рождается здоровым. Если она отказывается принимать препараты во время беременности или отказывается от назначения ребёнку профилактических лекарств после его рождения, то таких матерей тоже привлекают», — пояснил Юрин.

Он добавил, что в год происходит 3—5 случаев заражения ВИЧ и во время проведения медицинских процедур.

По словам эксперта, ранее ВИЧ заражались в основном люди из группы риска, например страдающие наркоманией, тогда как сейчас вирус иммунодефицита всё чаще распространяется среди граждан, ведущих нормальный образ жизни. И сам факт неожиданного заражения заставляет их обращаться в правоохранительные органы.

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Адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов рассказал RT, что информация о преступном заражении ВИЧ-инфекцией нередко поступает в полицию из медицинских организаций.

«Это выявляют медицинские учреждения: они дают сведения правоохранительным органам о том, что произошёл такой случай. Проводится проверка, и при наличии оснований возбуждается уголовное дело. Устанавливаются лица, которые заразили, и решается вопрос о мере пресечения. Потом проводится расследование: разговоры с потерпевшим, допрос свидетелей, медицинская экспертиза, после чего дело направляется в суд», — пояснил Черноусов.

По его словам, наказание такого преступника может быть ограничено условным сроком лишения свободы, если он заразил другого человека ВИЧ впервые и не ведёт опасного для общества образа жизни. Например, имеет своё жильё, семью, стабильную работу и не употребляет наркотики.

ВИЧ/СПИД в России

Председатель Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, Владимир Маяновский рассказал, что большинство инфицированных очень осознанно относятся к болезни.



«Если человек живёт половой жизнью, то он может бояться сказать о своём диагнозе. Но у меня нет конкретных историй, чтобы люди сознательно хотели заразить других. Я знаю, что по этой статье достаточно большое количество проходило по суду. Но в моём окружении таких людей нет. Те люди, которые живут с ВИЧ, должны думать о своих партнёрах. Если человек, живущий с ВИЧ, принимает препараты, терапию, он вообще практически не может кого-то заразить», — сказал Маяновский.

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Он отметил, что сейчас средний возраст живущего с ВИЧ человека растёт и есть люди, которые заразились болезнью 20 лет назад.

17 мая стало известно о том, что 46-летний житель башкирского города Стерлитамака убил 34-летнюю женщину, которая после незащищённого секса призналась в своём ВИЧ-статусе. В региональном управлении СКР сообщили, что преступника задержали и взяли под стражу. Выяснилось, что прежде он уже был осуждён за разбой и убийство с особой жестокостью. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что наибольшее количество ВИЧ-положительных граждан проживает в Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Самарской и Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Ленинградской, Челябинской, Тюменской и Новосибирской областях.

Попова объяснила данную статистику тем, что в 1990-х годах упомянутые регионы находились на пути наркотрафика, а большинство заражений происходило через шприц.

В апреле вице-премьер правительства Ольга Голодец на открытии VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии сообщила, что, по последним данным, в России проживает 943,9 тыс. граждан с диагнозом ВИЧ, из которых порядка 346 тыс. постоянно получают антиретровирусную терапию.

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По словам Голодец, всего с 1987 года от ВИЧ в России умерло 276 660 человек. По информации ООН, с начала эпидемии ВИЧ в мире было заражено более 78 млн человек, из которых почти половина умерли, добавила вице-премьер.

ВИЧ-инфекция — прогрессирующее инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением иммунной системы человека с развитием тяжёлого иммунодефицита. В результате у организма ослабевает защита от широкого ряда инфекций и болезней, включая различные злокачественные новообразования.

Последней стадией развития ВИЧ-инфекции является синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД), когда организм теряет защиту от инфекций и опухолей. У людей он может появиться через 2—15 лет после попадания в организм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Основные пути передачи вируса — незащищённый половой контакт, внутривенное введение наркотических веществ общим шприцом, а также от инфицированной матери к ребёнку в период беременности или при грудном вскармливании. Также возможно заражение ВИЧ во время лечебно-диагностических процедур через недостаточно обработанные инструменты.

До сих пор лекарства от ВИЧ не существует. Однако благодаря ряду антиретровирусных препаратов вирус удаётся контролировать, продлевая жизнь заражённых им людей.