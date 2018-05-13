Неделя профилактики ВИЧ пройдёт в Москве с 14 по 20 мая

Неделя профилактики ВИЧ будет проходить в Москве с 14 по 20 мая, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт мэрии.

Мероприятия приурочены ко всемирному Дню памяти жертв СПИДа.

В качестве основной площадки выбран Российский университет дружбы народов. Там запланированы мастер-классы, круглые столы, лектории, фестиваль визуальной культуры.

С 17 мая лекции начнутся в Национальном исследовательском ядерном институте и в библиотеке департамента культуры Москвы.

В неделе профилактики ВИЧ также примут участие больницы и поликлиники.

В 2017 году m24 сообщало, что ежегодно на ВИЧ в Москве проверяются 4,5 млн человек.