МВД: число зарегистрированных преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75% за пять лет

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В России число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 122 УК «Заражение ВИЧ-инфекцией», увеличилось на 75%. Об этом RT сообщили в МВД России.
МВД: число зарегистрированных преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75% за пять лет
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Отмечается, что в 2012 году было зафиксировано 101 такое правонарушение, тогда как в 2017-м — уже 179.

Кроме того, по данным МВД, в 2017 году были предварительно расследованы 144 преступления, связанных с заражением ВИЧ, а в 2012 году — 102 преступления.

Ранее сообщалось, что Минздрав России представил на обсуждение законопроект, запрещающий распространение информации, в которой содержатся призывы к отказу от выявления или лечения ВИЧ.

Подробности — в материале RT. 

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