МВД: число зарегистрированных преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75% за пять лет
- РИА Новости
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Отмечается, что в 2012 году было зафиксировано 101 такое правонарушение, тогда как в 2017-м — уже 179.
Кроме того, по данным МВД, в 2017 году были предварительно расследованы 144 преступления, связанных с заражением ВИЧ, а в 2012 году — 102 преступления.
Ранее сообщалось, что Минздрав России представил на обсуждение законопроект, запрещающий распространение информации, в которой содержатся призывы к отказу от выявления или лечения ВИЧ.
Подробности — в материале RT.