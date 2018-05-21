В Госдуме оценили возможное увеличение периода детства до 30 лет

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с RT прокомментировала возможное увеличение периода детства до 25—30 лет.

«Согласно последним медицинским исследованиям, действительно, у мужчин идут рост и созревание всех систем до 21—23 лет. А у женщин до 21 года. Но в 30 лет это уже взрослые и работающие граждане, попадающие в категорию родителей. Многое зависит от того, как будет повышаться возраст детей. Если законодательно, то много законов придётся менять, вносить поправки. Лучше тогда ввести отдельную категорию, например «молодёжь», — заявила Пушкина.

По её словам, сначала необходимо «провести всесторонний анализ зрелости возрастной категории» в России.

Ранее в Минздраве спрогнозировали продление периода детства до 25—30 лет.