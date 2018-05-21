Болгария предложила пересмотреть возможность прямых поставок газа из России
«Безопасность энергетических поставок — это очень важный вопрос и для Болгарии, и для Европейского союза. Поэтому я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море», — приводит РИА Новости слова болгарского президента.
Он отметил, что Россия всегда была стратегическим партнёром Болгарии в энергетике.
По его словам, это предложение актуально в связи с пересмотром властями Болгарии вопроса работы проекта АЭС «Белене», к участию в котором приглашена Россия.
Ранее Румен Радев заявил, что София нуждается в прямых поставках российского газа, и предложил назвать проект «болгарским потоком».