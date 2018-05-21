Эксперт оценил заявление президента Болгарии о прямых поставках российского газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

«У болгар остаётся определённый шанс. Первая нитка «Турецкого потока» достроена до берега Турции, и вполне возможно, что вторая нитка как раз достроена до акватории Болгарии и осталась в замороженном состоянии. Оба судна-трубоукладчика покинули Чёрное море. Всем было бы выгодно, чтобы маршрут второй нитки пошёл не через Турцию, а через Болгарию — там он проработан, были подписаны межправительственные соглашения со странами, которые находятся по направлению трубы. Экономически он более целесообразен. Но ожидать скидок для Болгарии на газ и сверхприбылей от транзита не приходится. Объём газа будет уже небольшим. Но выгоды всё равно для Болгарии есть, и для «Газпрома» это тоже оптимально», — полагает Юшков.

Ранее болгарский лидер заявил, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. По его мнению, это соответствует требованиям энергетической безопасности и эффективности в отношении Болгарии и ЕС.





