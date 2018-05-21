Президент Болгарии заявил, что страна нуждается в прямых поставках российского газа

Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. Об этом рассказал болгарский лидер Румен Радев.

«Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. Назовём это «болгарским потоком», — рассказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

По его мнению, это соответствует требованиям энергетической безопасности и эффективности в отношении Болгарии и ЕС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с болгарским коллегой обсудит развитие сотрудничества в различных сферах, передаёт пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Радева состоится в Сочи 22 мая.