Президент Болгарии заявил, что страна нуждается в прямых поставках российского газа
«Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. Назовём это «болгарским потоком», — рассказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
По его мнению, это соответствует требованиям энергетической безопасности и эффективности в отношении Болгарии и ЕС.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с болгарским коллегой обсудит развитие сотрудничества в различных сферах, передаёт пресс-служба Кремля.
Встреча Путина и Радева состоится в Сочи 22 мая.