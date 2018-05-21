Российские школьники заняли призовые места на конкурсе научных проектов в США

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Российские школьники заняли девять призовых мест на конкурсе научных проектов Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) в США, сообщает Nation News со ссылкой на Министерство образования и науки.

Как отметили в ведомстве, этот конкурс нередко называют малой Нобелевской премией, поскольку более 20 будущих нобелевских лауреатов становились его призёрами в школьном возрасте.

В Питтсбурге собрались более тысячи детей из 100 стран, передаёт kp.ru. Россияне получили награды в разных номинациях, от химии до робототехники.

Ранее стало известно, что россияне выиграли шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде школьников по физике.

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