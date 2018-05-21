Российские школьники заняли призовые места на конкурсе научных проектов в США
Как отметили в ведомстве, этот конкурс нередко называют малой Нобелевской премией, поскольку более 20 будущих нобелевских лауреатов становились его призёрами в школьном возрасте.
В Питтсбурге собрались более тысячи детей из 100 стран, передаёт kp.ru. Россияне получили награды в разных номинациях, от химии до робототехники.
Ранее стало известно, что россияне выиграли шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде школьников по физике.