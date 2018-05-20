Кадыров прокомментировал нападение на церковь в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал нападение на храм Архангела Михаила в Грозном. Он призвал не возлагать всю ответственность за произошедшее в столице Чечни на ИГ*.

«Когда «иблисское государство» практически разгромлено, некие зарубежные сайты с регулярным постоянством сообщают, что оно организовало всё, что на свете происходит... Цель ясна — внушить обывателям во всём мире, что «иблисское государство» — до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты в десятках стран», — отметил он.

Он подчеркнул, что не исключает причастности группировки ИГ к инциденту, однако оперативная информация, по его словам, указывает на других заказчиков.

«Я не говорю, что её сторонники (террористической организации. — RT) не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер... Переводить стрелки на ИГ означает увести расследование в сторону от реальных покровителей», — говорится в сообщении.

По его словам, информация об организаторах нападения в скором времени может стать «достоянием общественности».

Ранее сообщалось, что боевики совершили нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. В результате инцидента погиб прихожанин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Впоследствии СМИ сообщили, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.