В церкви Грозного рассказали о нападении боевиков

Прихожане храма Архангела Михаила в Грозном во время нападения помешали боевикам попасть в церковь. Об этом kp.ru рассказал настоятель храма отец Сергий.

По его словам, нападение произошло около 15:00, когда в церкви начиналась последняя часть богослужения.

«Прихожан было человек 8—10. Сотрудники полиции, которые нас постоянно охраняют, стояли у входа на территории храма. Одного из них сразу убили и крикнули: «Аллах акбар»! Ещё бы 2—3 секунды, и они зашли бы в храм», — отметил отец Сергий.

По его словам, один из прихожан закрыл дверь и вместе с настоятелем держал её. В этот момент террористы начали стрелять по двери. После этого дверь помог держать ещё один прихожанин, а отец Сергий пошёл посмотреть, закрыт ли другой вход в церковь.

«Я отошёл, и в этот момент Фёдора ранило через дверь. Это Фёдор Константинович Напольников, заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного №2», — рассказал настоятель.

Также он отметил, что террористы пытались забросить в храм «что-то типа гранаты», но им это не удалось.

19 мая в ходе нейтрализации боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, погибли двое полицейских и прихожанин.

Четырёх напавших боевиков ликвидировали.