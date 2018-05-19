МВД подтвердило гибель двух полицейских при нападении боевиков в Грозном
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«Сегодня днём в ходе боестолкновения с преступниками в городе Грозном Чеченской Республики погибли старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что полицейские находились в Чечне в служебной командировке.
«Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей», — сообщила она.
По её словам, семьям погибших полицейских будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе нейтрализации боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, погибли двое полицейских. Также погиб прихожанин.
Все четверо напавших ликвидированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.