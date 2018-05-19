МВД подтвердило гибель двух полицейских при нападении боевиков в Грозном

МВД России подтвердило информацию о гибели двух сотрудников УВД МВД по Саратовской области в ходе столкновения с боевиками в Грозном. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Сегодня днём в ходе боестолкновения с преступниками в городе Грозном Чеченской Республики погибли старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские находились в Чечне в служебной командировке.

«Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей», — сообщила она.

По её словам, семьям погибших полицейских будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе нейтрализации боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, погибли двое полицейских. Также погиб прихожанин.

Все четверо напавших ликвидированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.