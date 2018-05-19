В Минздраве Чечни рассказали о состоянии пострадавшего при нападении боевиков прихожанина

Прихожанин, который пострадал в ходе нападения боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Чечни.

В ведомстве отметили, что при нападении на церковь пострадал заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской районной больницы.

«Он получил огнестрельное ранение грудной клетки, в результате чего было повреждено лёгкое. Проведено оперативное вмешательство, структуры восстановлены. На данный момент состояние пациента стабильное», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее в СК сообщили, что в результате нападения на церковь в Грозном погибли двое сотрудников полиции, ещё двое пострадали.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.