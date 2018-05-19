В Минздраве Чечни рассказали о состоянии пострадавшего при нападении боевиков прихожанина
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В ведомстве отметили, что при нападении на церковь пострадал заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской районной больницы.
«Он получил огнестрельное ранение грудной клетки, в результате чего было повреждено лёгкое. Проведено оперативное вмешательство, структуры восстановлены. На данный момент состояние пациента стабильное», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Ранее в СК сообщили, что в результате нападения на церковь в Грозном погибли двое сотрудников полиции, ещё двое пострадали.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.