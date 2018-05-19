Правоохранители установили личности всех напавших на церковь в Грозном боевиков

Личности всех боевиков, участвовавших в нападении на церковь в Грозном, установлены. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, двое боевиков были жителями села Гелдаган, ещё один — посёлка Аргунский. Главарь группы боевиков родился и проживал в одном из соседних регионов.

Глава Чечни добавил, что в настоящий момент принимаются меры по установлению возможных сообщников нейтрализованных бандитов.

Ранее Кадыров сообщил, что в ходе нейтрализации боевиков погибли двое сотрудников саратовского ГУ МВД.

19 мая стало известно, что боевики совершили нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Возбуждено уголовное дело.