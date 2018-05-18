В России предложили частично возмещать работодателям затраты на стажёров

Минтруд предложил программу по содействию в трудоустройстве молодёжи, проект постановления правительства России вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предлагаемые изменения дополняют государственную программу мероприятиями, направленными на снижение безработицы среди молодёжи», — говорится в документе.

Из проекта следует, что в базе вакансий «Работа в России» будет выделен раздел для учащихся и выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений.

Минтруд выступил за то, чтобы работодателям возмещали часть расходов на стажировку выпускников. Инициатива может начать работать с 2020 года на условиях софинансирования из федерального и региональных бюджетов.

«Размер возмещения затрат — минимальный размер оплаты труда, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент — 11 154 рубля», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице в России.